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12:35, 12 июля 2023Мир

Япония захотела поставлять на Украину системы обнаружения дронов

Премьер Японии на саммите НАТО заявил о поставках на Украину систем обнаружения БПЛА
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Токио будет поставлять на Украину системы обнаружения боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его цитирует ТАСС.

По словам Кисиды в ходе его выступления на саммите НАТО в Вильнюсе, в рамках оказания Украине нелетальной помощи Япония поставит «в частности, системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов».

Ранее сообщалось, что японский премьер проведет официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в на полях саммита Североатлантического альянса в среду, 12 июля.

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    Глеб Бажуткин
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