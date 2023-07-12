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14:03, 12 июля 2023Мир

Столтенберг обозначил приоритеты НАТО в вопросе Украины

Столтенберг: поставки оружия Киеву сейчас важнее, чем гарантии безопасности от НАТО
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Гарантии безопасности для Украины со стороны стран НАТО несомненно важны, но поставки оружия Киеву сейчас являются вопросом выживания, поэтому они имеют более важный приоритет перед другими аспектами сотрудничества. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Гарантии [безопасности], документы, советы и встречи важны, но самая срочная задача сейчас — предоставить Украине достаточно вооружений. Чрезвычайно важно, что на этой встрече мы увидели объявления [о поставках] от союзников по НАТО», — заявил генсек.

Ранее он заявил, что возможная победа России станет трагедией для Киева и сделает НАТО уязвимой. «Самый большой риск — это если президент [России Владимир] Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — высказался генсек.

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    Виктория Кондратьева
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