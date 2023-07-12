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13:50, 12 июля 2023Мир

Столтенберг назвал возможную победу России трагедией для Киева

Столтенберг: победа России станет трагедией для Киева и сделает НАТО уязвимой

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Возможная победа России станет трагедией для Киева и сделает НАТО уязвимой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Самый большой риск — это если президент [России Владимир] Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — сказал глава альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО начала готовить и тренировать украинские войска в 2014 году. По его словам, НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. «Мы по-прежнему готовы держать открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности», — подчеркнул Столтенберг.

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    Виктория Кондратьева
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