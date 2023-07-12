Центр греческой культуры возведут в Нижнем Новгороде

GiperNN: на улице Почаинской в Нижнем Новгороде возведут центр греческой культуры

В Нижнем Новгороде возведут центр греческой культуры, новое здание появится на улице Почаинской. Об этом со ссылкой на реестр выданных разрешений на сайте регионального Минстроя сообщает GiperNN.

Отмечается, что проект был разработан «Архитектурным бюро №1». В роли застройщика выступит физлицо.

По данным портала, разрешение на строительство выдали 6 июля.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге появится технопарк.