Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:18, 12 июля 2023Из жизни

Мужчина принял сообщение о крупном джекпоте за мошенническое

UPI: американец сорвал джекпот в лотерею и не поверил новости об этом

Фото: Unsplash

Житель американского штата Мичиган сорвал джекпот в лотерею, однако принял письмо с новостью об этом за сообщение от мошенников. Историю опубликовало информационное агентство UPI.

69-летний мужчина рассказал, что всегда сканировал купленные лотерейные билеты через мобильное приложение, чтобы участвовать в дополнительном розыгрыше призов. Недавно он получил электронное письмо от организаторов лотереи, в котором его известили о крупном выигрыше в 100 тысяч долларов (9,4 миллиона рублей). Американец признался, что сначала не поверил этому сообщению.

Материалы по теме:
Сыграли по-крупному Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Сыграли по-крупномуОни украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
4 августа 2018
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Когда мужчина решил показать письмо жене, она, глядя на его лицо, подумала, что случилось что-то плохое. Пара старалась не радоваться слишком сильно, так как подозревала, что письмо могло быть мошенническим.

Получив подтверждение, что выигрыш реален, американец почувствовал облегчение. Он планирует использовать выигранные средства для оплаты счетов и отдать часть приза родственникам.

Ранее сообщалось, что житель американского города Вайоминг, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею и неделю не знал об этом, так как забыл выигрышный билет в кошельке. Лишь через неделю он решил проверить результат розыгрыша в магазине.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    США выдвинули Украине требования для вступления в НАТО

    На спасение тонущего Туапсе вместо экстренных служб вышла женщина со шваброй

    Эмили Ратаковски заметили в прозрачном платье на кладбище

    Стало известно о пропавших без вести при подтоплениях россиянах

    Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера

    Россиян предупредили о сложностях при получении виз в еще одну страну Европы

    Депутат Рады попыталась выбросить взятку за забор дачи

    Число госпитализированных из-за катастрофы на Каховской ГЭС снова выросло

    На Украине обеспокоились гарантиями безопасности от G7

    Мужчина принял сообщение о крупном джекпоте за мошенническое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости