Мужчина принял сообщение о крупном джекпоте за мошенническое

UPI: американец сорвал джекпот в лотерею и не поверил новости об этом

Житель американского штата Мичиган сорвал джекпот в лотерею, однако принял письмо с новостью об этом за сообщение от мошенников. Историю опубликовало информационное агентство UPI.

69-летний мужчина рассказал, что всегда сканировал купленные лотерейные билеты через мобильное приложение, чтобы участвовать в дополнительном розыгрыше призов. Недавно он получил электронное письмо от организаторов лотереи, в котором его известили о крупном выигрыше в 100 тысяч долларов (9,4 миллиона рублей). Американец признался, что сначала не поверил этому сообщению.

Когда мужчина решил показать письмо жене, она, глядя на его лицо, подумала, что случилось что-то плохое. Пара старалась не радоваться слишком сильно, так как подозревала, что письмо могло быть мошенническим.

Получив подтверждение, что выигрыш реален, американец почувствовал облегчение. Он планирует использовать выигранные средства для оплаты счетов и отдать часть приза родственникам.

Ранее сообщалось, что житель американского города Вайоминг, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею и неделю не знал об этом, так как забыл выигрышный билет в кошельке. Лишь через неделю он решил проверить результат розыгрыша в магазине.

