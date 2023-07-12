Главы армий США и Японии провели переговоры на фоне пуска ракеты Северной Кореей

Глава Генштаба США поговорил с коллегами из Японии и Южной Кореи на фоне пуска ракеты КНДР

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли встретился с коллегами из Японии и Южной Кореи на фоне пуска Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Вашингтон настаивает на том, чтобы встревоженные страны работали более тесно, чтобы лучше противостоять растущим угрозам со стороны Китая и КНДР.

Служба безопасности на море Японии сообщила, что 12 июля КНДР провела пуск баллистической ракеты и предупредила воздушные и морские суда о необходимости следить за информацией. Это 12-й подобный пуск, совершенный КНДР в 2023 году.