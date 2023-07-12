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04:30, 12 июля 2023Мир

В Японии заявили о пуске ракеты военными КНДР

Служба безопасности на море Японии: КНДР провела пуск, вероятно, баллистической ракеты

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны, пишет РИА Новости.

Согласно данным ведомства, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Служба безопасности на море предупредила воздушные и морские суда о необходимости следить за информацией. «В случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», — указали эксперты.

Это 12 подобный пуск, совершенный КНДР в 2023 году.

15 июня сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Запуск ракеты состоялся сразу по завершении совместных военных учений Республики Корея и США на границе с КНДР.

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    Марина Совина
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