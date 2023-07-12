Полковник раскрыл последствия применения ВСУ кассетных бомб
Ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин раскрыл последствия применения Вооруженным силами Украины (ВСУ) кассетных бомб. Он отметил в беседе с URA.RU, что место, где они упадут, станет зоной повышенной опасности.
Эксперт пояснил, что из одной кассеты, которую можно сбрасывать посредством артиллерии или с самолета, разлетается некоторое количество снарядов, которые разлетаются, ударят по земле. Некоторые из них не разрываются и остаются лежать.
Чмутин рассказал, что один кассетный боеприпас охватывает территорию практически в три футбольных поля, на площадь около 90-100 метров необходимо отправить саперов для разминирования, которые будут шаг за шагом искать неразорвавшиеся снаряды, подрывать их и вывозить.
«Естественно, территория, где будут применены кассетные бомбы, будет относиться к зоне повышенной опасности. Даже если прекратятся военные действия на этом участке», — указал полковник, добавив, что сброс кассетных бомб на населенные пункты осложняет работу саперов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва будет вынуждена применить аналогичные средства в случае поставок на Украину и использования ВСУ кассетных боеприпасов.