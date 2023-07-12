Полковник раскрыл последствия применения ВСУ кассетных бомб

Полковник Чмутин: место применения ВСУ кассетных бомб станет зоной повышенной опасности

Ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин раскрыл последствия применения Вооруженным силами Украины (ВСУ) кассетных бомб. Он отметил в беседе с URA.RU, что место, где они упадут, станет зоной повышенной опасности.

Эксперт пояснил, что из одной кассеты, которую можно сбрасывать посредством артиллерии или с самолета, разлетается некоторое количество снарядов, которые разлетаются, ударят по земле. Некоторые из них не разрываются и остаются лежать.

Чмутин рассказал, что один кассетный боеприпас охватывает территорию практически в три футбольных поля, на площадь около 90-100 метров необходимо отправить саперов для разминирования, которые будут шаг за шагом искать неразорвавшиеся снаряды, подрывать их и вывозить.

«Естественно, территория, где будут применены кассетные бомбы, будет относиться к зоне повышенной опасности. Даже если прекратятся военные действия на этом участке», — указал полковник, добавив, что сброс кассетных бомб на населенные пункты осложняет работу саперов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва будет вынуждена применить аналогичные средства в случае поставок на Украину и использования ВСУ кассетных боеприпасов.

