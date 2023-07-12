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16:07, 12 июля 2023Моя страна

В Татарстане пройдет конкурс «Автоледи — 2023»

В Казани в июле пройдет конкурс «Автоледи — 2023»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Казани пройдет конкурс водительского мастерства среди женщин «Автоледи — 2023». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Отмечается, что прием заявок на участие в конкурсе завершится в четверг, 13 июля.

Участницам предстоит продемонстрировать знания Правил дорожного движения (ПДД), а также показать навыки управления автомобилем в фигурном вождении на специально оборудованной площадке.

Конкурс состоится 18 июля на территории комплекса УГИБДД МВД по республике.

Ранее стало известно, что в селе Зюри Мамадышского района Татарстана пройдет праздник кряшенской культуры «Питрау». Мероприятие состоится 15 июля. Ожидается, что его посетят свыше 50 тысяч жителей и гостей республики.

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    Фариза Бацазова
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