50-летняя Хайди Клум в бикини попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети

Папарацци запечатлели 50-летнюю модель Хайди Клум в бикини во время отдыха на пляже

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

50-летнюю манекенщицу запечатлели во время отдыха на пляже вместе со своим супругом, гитаристом рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитость надела белое бикини, оформленное анималистичным принтом. При этом ее образ дополняли солнцезащитные очки и сетчатая кепка. Также на кадрах видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а ее волосы распущены.

Фанаты удивились внешнему виду Клум, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Да, есть большая разница между этим фото и фото в ее соцсетях», «Кто-то наел целлюлит», «Искусно скрывает недостатки тела под фильтрами в соцсетях», «Попа у нее немного плоская», «Возраст на лицо», — возмущались они.

В то же время были те поклонники, которые решили поддержать модель. «Для 50-летней матери четырех детей тело просто шикарное», «Надеюсь, буду выглядеть также в 50», «У этой женщины есть фигура, которой бы позавидовали молодые девушки», «Великолепное тело», «Она выглядит отлично для своих лет», — высказывались они.

В июле Хайди Клум посетила Неделю высокой моды в Париже в откровенном образе. Знаменитость вышла в свет в черно-синем платье, левая сторона которого полностью обнажала ее ногу, руку и живот, демонстрируя подтянутую фигуру.

