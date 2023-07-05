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19:29, 5 июля 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум вышла в свет в обнажающем тело наряде

50-летняя модель Хайди Клум посетила Неделю высокой моды в Париже в обнажающем тело платье
Хайди Клум

Хайди Клум. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум посетила Неделю высокой моды в Париже в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует издание PageSix.

50-летняя знаменитость вышла в свет в черно-синем платье, левая сторона которого полностью обнажала ее ногу, руку и живот, демонстрируя подтянутую фигуру. При этом на размещенном кадре видно, что вторая половина наряда состоит целиком из ткани, которая имитирует изделие длины миди без рукавов.

Звезда надела босоножки на высоком каблуке в тон платью и сделала укладку на длинных светлых волосах и покрасила ногти ярко-красным лаком. В качестве аксессуаров она выбрала кулон с цепочкой серебряного цвета и массивным голубым камнем.

Ранее в июле Хайди Клум показала фигуру в купальнике. В размещенном ролике манекенщица предстала в раздельном разноцветном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке в полоску. Помимо этого, знаменитость примерила черную бейсболку и солнцезащитные очки-авиаторы.

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    Екатерина Ештокина
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