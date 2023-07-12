Япония предупредила о способности ракет КНДР достичь любой точки США

Минобороны Японии предупредило о способности ракет КНДР достичь любой точки США

Запущенная КНДР 12 июня межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) при обычной траектории полета могла бы достичь любой точки на территории США. Об этом сообщает NHK со ссылкой на Минобороны страны.

По данным Министерства обороны, время полета северокорейской ракеты класса МБР составило 74 минуты. Это самый продолжительный полет ракеты, запущенной из Северной Кореи, он превзошел предыдущий рекорд в 71 минуту 24 марта 2022 года.

Отмечается, что в зависимости от веса боеголовки и других факторов дальность полета ракеты может составить более 15 тысяч километров, а значит в зону поражения может войти вся территория Соединённых Штатов.

Ранее служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны сообщила, что КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Служба безопасности на море предупредила воздушные и морские суда о необходимости следить за информацией. «В случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», — указали эксперты.

Это 12 подобный пуск, совершенный КНДР в 2023 году.