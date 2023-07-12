Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:42, 12 июля 2023Среда обитания

Песков ответил на вопрос о строительстве дорог возле Байкала

Песков: экологическая безопасность Байкала является непререкаемым приоритетом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о законопроекте, по которому в центральной экологической зоне озера Байкал могут разрешить сплошные рубки для реализации строительных проектов, включая автодороги. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Пескова, экологическая безопасность Байкала в этом вопросе является непререкаемым приоритетом. Поэтому эта ситуация должна быть рассмотрена экспертами в Госдуме. Однако пресс-секретарь уточнил, что подобные территории не должны быть закрыты от людей.

«Должен развиваться туризм, люди должны этим пользоваться, но таким образом, чтобы не наносить вред окружающей среде. Поэтому сейчас, пока эта работа ведется на уровне Государственной думы, должны объясняться именно там», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что в зоне Байкальской природной территории до конца 2030 года захотели проводить сплошные рубки, чтобы построить гидротехнические сооружения, коммунальную инфраструктуру, автодороги, туалеты и объекты сферы общественного питания. Авторы законопроекта объяснили предложение стремлением улучшить условия для местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал вбросом сообщения о добравшихся до ядерного оружия вагнеровцах

    Бывшая первая ракетка мира заступилась за наказанную на Уимблдоне россиянку

    Зеленский сообщил о переговорах с Макроном

    Зеленский высказался о поставке кассетных боеприпасов словами о справедливости

    Стало известно о скором подорожании всех моделей Lada

    Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным объектам

    Зеленский назвал Украину донором безопасности для НАТО

    В России согласились создавать не совсем конкурентные самолеты

    Зеленский оценил результаты саммита НАТО

    Назван самый простой способ найти жилье в одном из южных городов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости