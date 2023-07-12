Песков ответил на вопрос о строительстве дорог возле Байкала

Песков: экологическая безопасность Байкала является непререкаемым приоритетом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о законопроекте, по которому в центральной экологической зоне озера Байкал могут разрешить сплошные рубки для реализации строительных проектов, включая автодороги. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Пескова, экологическая безопасность Байкала в этом вопросе является непререкаемым приоритетом. Поэтому эта ситуация должна быть рассмотрена экспертами в Госдуме. Однако пресс-секретарь уточнил, что подобные территории не должны быть закрыты от людей.

«Должен развиваться туризм, люди должны этим пользоваться, но таким образом, чтобы не наносить вред окружающей среде. Поэтому сейчас, пока эта работа ведется на уровне Государственной думы, должны объясняться именно там», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что в зоне Байкальской природной территории до конца 2030 года захотели проводить сплошные рубки, чтобы построить гидротехнические сооружения, коммунальную инфраструктуру, автодороги, туалеты и объекты сферы общественного питания. Авторы законопроекта объяснили предложение стремлением улучшить условия для местных жителей.