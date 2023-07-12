Лондон поддержал требование Киева предоставить четкие сроки вступления в НАТО

Министр обороны Британии: Украина права, требуя дать четкие сроки вступления в НАТО

Украина права в своем требовании предоставить четки сроки по вступлению в НАТО. С таким заявлением выступил на полях саммита НАТО министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Трансляция его выступления доступна на официальном сайте Североатлантического альянса.

«Украина абсолютно права, оказывая на нас давление по поводу того, когда должны появиться сроки для ее присоединения», — заявил глава британского оборонного ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на Украине есть понимание невозможности присоединиться к военно-политическому блоку до завершения боевых действий. Зеленский также отметил, что на встрече с представителями стран НАТО прозвучали важные сигналы, подтверждающие перспективу вступления республики в альянс.