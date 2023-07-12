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20:42, 12 июля 2023Мир

Генсек ООН предложил условие сохранения зерновой сделки

Гутерриш: нужно сохранить зерновую сделку до подключения к SWIFT «дочки» российского банка

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил условие сохранения зерновой сделки, передает Reuters со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.

«Глава ООН предложил президенту России Владимиру Путину разрешить продление черноморской зерновой сделки на несколько месяцев, пока Европейский союз (ЕС) сможет подключить "дочку" [российского банка] к SWIFT», — сказано в сообщении агентства.

Отмечается, что подключение "дочки" российского сельскохозяйственного банка к SWIFT нужно для транзакции в вопросах продовольствия и удобрений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о невыполненных условиях зерновой сделки. Таким образом Москва намекает, что может выйти из соглашения после его истечения 17 июля из-за невыполненных условий.

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    Виктория Кондратьева
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