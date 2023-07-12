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14:12, 12 июля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении складов с топливом ВСУ в Одесской области

Минобороны России отчиталось об уничтожении складов с топливом ВСУ в Одесской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные поразили склады топлива для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что склады для украинской военной техники находились близ населенных пунктов Малодолинское и Черноморск. Склад боеприпасов также удалось поразить в районе Волчанска в Харьковской области.

В Донецкой народной республике (ДНР) оказался поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины, отчитались в минобороны, добавив, что он располагался в районе населенного пункта Ямполь.

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    Анастасия Шейкина
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