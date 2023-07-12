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11:48, 12 июля 2023Экономика

Назван срок возможного возвращения итальянских кормов для животных в Россию

Mash: итальянские корма для животных Monge, MisterPet и Befood могут вернуться в РФ летом

Фото: Unsplash

Итальянские корма для домашних животных — Monge, MisterPet и Befood — могут официально вернуться на прилавки российских магазинов уже этим летом спустя несколько месяцев после ввода ограничений на поставки от Россельхознадзора. Европейские производители обратились в российское ведомство и пообещали исправить нарушения, из-за которых им закрыли доступ на прилавки. Такие сроки называет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные данные.

Ранее Россельхознадзор выявил ряд нарушений в продукции итальянских производителей. Речь шла в том числе о наличии генетически модифицированных организмов (ГМО) в составе, недостоверных данных на этикетках и других. Спустя несколько месяцев после запрета производители обратились за помощью к послу Италии в России Джорджо Стараче для разблокирования ограничений на поставки продукции. Тот заверил ведомство, что все погрешности будут исправлены и попросил снять ограничения на продажу.

О намерении итальянских производителей кормов для животных вернуться на российский рынок сообщалось еще в конце июня. Тогда Стараче обсудил с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) условия снятия ограничений на продажи продукции в стране. Переговоры велись лично с руководителем ведомства Сергеем Данквертом и были обусловлены обеспокоенностью производителей прекращением поставок кормов в Россию.

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    Анатолий Акулов
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