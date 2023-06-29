Итальянские производители кормов для животных захотели вернуться в Россию

Посол Италии обсудил с Россельхознадзором возвращение итальянских производителей кормов

Посол Италии в России Джорджио Стараче обсудил с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) возвращение на российский рынок производителей кормов для домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что в Италии обеспокоены прекращением поставок кормов в Россию. По его словам, Стараче планировал обсудить этот вопрос на личной встрече с Сергеем Данквертом, руководителем Россельхознадзора, переговоры состоялись сегодня.

Посол сообщил главе Россельхознадзора, что «итальянские компании из кормового сектора хотят вернуться на российский рынок и готовы подтвердить свое соответствие требованиям российского законодательства на инспекции». Он также отметил, что Италия хочет восстановить научно-техническое сотрудничество с Россией.

В марте Россельхознадзор приостановил сертификацию кормов и кормовых добавок для домашних животных нескольких производителей из Италии и Франции. Основание для запрета на ввоз такой продукции в Россию стали многочисленные нарушения, выявленные при проверке, в частности, несоответствие состава заявленному на упаковке. Недостатки в ветеринарном и производственном контроле обнаружились и в ходе видеоинспекции зарубежных предприятий.

Ранее Роскачество сообщило, что 83 процента сухих кормов для кошек, представленных на российском рынке, не соответствуют требованиям закона. Производители завышают на этикетках содержание витаминов и минералов, кроме того, в 70 процентах брендов обнаружили следы пестицидов, которые могли попасть в корм из растительного сырья или применяться при выращивании и хранении продукции.