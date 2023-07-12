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09:37, 12 июля 2023Силовые структуры

В МВД прокомментировали сообщения об отводе следователя по делу блогера Лерчек

МВД опровергло сообщения об отводе следователя в деле блогера Лерчек за сговор с адвокатом

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Следователь, занимающаяся уголовным делом о мошенничестве с участием блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), продолжает исполнять свои служебные обязанности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве опровергли сообщения об отстранении следователя якобы из-за сговора с адвокатом блогера. Эта информация не соответствует действительности, прокомментировали в МВД, добавив, что расследование продолжается. Дело передано в следственную часть УВД Восточного административного округа столицы из-за большого объема работы. Помимо этого, в деле увеличилось число пострадавших от мошенничества.

11 июля Telegram-канал Mash сообщил, что следователя заподозрили в сговоре с адвокатом. Она якобы подготовила четыре документа с разными обвинениями и советовалась с адвокатом Михаилом Мушаиловым, по какой статье возбуждать дело. Также, по данным канала, следователь провела экспертизу вещей в фирме, связанной с адвокатом, и рекомендовала ему заявить, что сумки были куплены в торговом центре, который находился на ее территории.

В августе 2022 года Чекалина разместила в своем блоге серию сторис, в которых рассказала, что стилист Эльвира Янковская полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера.

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    Любовь Ширижик
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