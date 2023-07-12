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12:41, 12 июля 2023Мир

Песков заявил об агрессии и нестабильности НАТО

Песков назвал НАТО несущим агрессию наступательным альянсом
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

НАТО — наступательный альянс, который несет агрессию и нестабильность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, альянс, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, фактически посягает на безопасность России.

«Это не альянс, который задумывался, создавался, конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность, это альянс наступательный, который несет нестабильность и агрессию», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сказал, что заявления представителей стран НАТО на саммите в Вильнюсе подтвердили антироссийскую заряженность Североатлантического альянса. Как отметил дипломат, все ресурсы стран НАТО брошены против Москвы.

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    Варвара Кошечкина
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