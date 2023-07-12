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11:24, 12 июля 2023Мир

США переговорят с Украиной о гарантиях безопасности

Reuters: США вскоре начнут переговоры с Украиной о предоставлении гарантий безопасности

Фото: Olivier Douliery / Reuters

США вскоре начнут переговоры с Украиной о предоставлении гарантий безопасности. Это произойдет после того, как западные страны объявят в среду, 12 июля, о расширении поддержки Киева, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, лидеры стран «Большой семерки» (G7) соглашаются начать переговоры с Украиной, чтобы предоставить «долгосрочную помощь в области безопасности», а также оказать поддержку реформам управления на Украине и укрепить экономику страны.

Ранее правительство Великобритании также сообщало, что страны G7 объявят о «международных рамках для долгосрочных мер безопасности Украины» на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

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    Антон Похиляк
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