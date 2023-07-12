В Британии подсчитали число солдат ВСУ на обучении

Правительство Британии сообщило, что страна обучила более 19 тысяч солдат ВСУ за полгода

Правительство Великобритании подсчитало число солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на обучении в стране за полгода, передает РИА Новости.

«За последние шесть месяцев Великобритания расширила военную программу для украинских призывников. В соответствии с этой программой было обучено более 19 тысяч солдат на сегодняшний день, обучение украинских пилотов в Великобритании начнется этим летом», — заявили в правительстве.

Отмечается, что королевство в рамках НАТО создаст медцентр для реабилитации украинских военных, а также направит Киеву 50 миллионов фунтов стерлингов на ремонт военной техники. Помимо этого, Лондон совместно со странами «Большой семерки» (G7) поставит тысячи дополнительных патронов к танкам Challenger 2, а также более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.

Ранее посольство России обвинило Британию в стремлении к милитаризации Европы. В дипмиссии отметили, что отправка военной помощи Киеву говорит о том, что Лондон взял курс на региональную гонку вооружений.