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12:45, 12 июля 2023Мир

В Британии подсчитали число солдат ВСУ на обучении

Правительство Британии сообщило, что страна обучила более 19 тысяч солдат ВСУ за полгода

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Правительство Великобритании подсчитало число солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на обучении в стране за полгода, передает РИА Новости.

«За последние шесть месяцев Великобритания расширила военную программу для украинских призывников. В соответствии с этой программой было обучено более 19 тысяч солдат на сегодняшний день, обучение украинских пилотов в Великобритании начнется этим летом», — заявили в правительстве.

Отмечается, что королевство в рамках НАТО создаст медцентр для реабилитации украинских военных, а также направит Киеву 50 миллионов фунтов стерлингов на ремонт военной техники. Помимо этого, Лондон совместно со странами «Большой семерки» (G7) поставит тысячи дополнительных патронов к танкам Challenger 2, а также более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.

Ранее посольство России обвинило Британию в стремлении к милитаризации Европы. В дипмиссии отметили, что отправка военной помощи Киеву говорит о том, что Лондон взял курс на региональную гонку вооружений.

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    Анастасия Заикина
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