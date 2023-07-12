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06:45, 12 июля 2023Мир

Посольство России обвинило Британию в стремлении к милитаризации Европы

Посольство РФ в Лондоне: курс Великобритании говорит о стремлении к милитаризации Европы

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в стремлении к милитаризации европейского континента, об этом говорит политика страны на затягивание конфликта на Украине, и призывы к повышению оборонных расходов НАТО до двух процентов ВВП, передает РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что указанные факторы, в том числе отправка военной помощи Киеву, позволяют сделать тревожный вывод о том, что Лондон взял курс на региональную гонку вооружений, наращивая военное производство путем реорганизации военно-промышленного комплекса (ВПК) и на наставляя к этому союзников.

Посольство добавило, что этим британские власти закладывают основу для долгосрочного противостояния по линии Россия-Запад с серьезными рисками для дальнейшей эскалации.

В дипмиссии указали, что новый контракт о постиавках Вооруженным силам Украины (ВСУ) артиллерийских систем BAE Systems подтверждает милитаризацию Европы.

Ранее стало известно, что Лондон в рамках нового пакета военной помощи поставит на Украину новые боевые машины и тысячи снарядов для танков Challenger 2. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

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    Марина Совина
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