Депутат Госдумы опроверг обвинения бывшей жены в избиении

Депутат Госдумы Булавинов опроверг обвинения бывшей жены Надежды в избиении

Депутат Госдумы и экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов опроверг данные об избиении им бывшей жены Надежды Теплюк. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Прочитал сегодня все новости про "якобы избиение" моей бывшей жены. Сам в шоке. Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, все не правда», — написал Булавинов.

Бывшая жена парламентария обвинила его в избиении во вторник, 11 июля. По словам ее адвоката Никиты Кубасова, 3 июля его клиентке позвонила домработница и сообщила, что депутат приказал собрать и выбросить все личные вещи бывшей супруги. Это заставило женщину приехать в дом, где они ранее вместе проживали. Адвокат утверждает, что Булавинов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сразу же набросился на россиянку и начал избивать руками и ногами.

Булавинов — заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, а также региональный координатор федерального проекта «Историческая память». Парламентарий пост главы Нижнего Новгорода с 2002 по 2010 годы.