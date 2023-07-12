Названы города России с подорожавшей арендой «однушек»

«Мир квартир»: за первое полугодие 2023 года аренда «однушек» подорожала на 4,3 процента

За первое полугодие 2023 года среди городов России аренда однокомнатных квартир больше всего подорожала в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

В среднем по стране стоимость аренды «однушек» повысилась на 4,3 процента, до 18,25 тысячи рублей в месяц. В Магнитогорске динамика достигла 30,3 процента. Городом с подорожавшей арендой также назвали Махачкалу, где цены поднялись на 29 процентов. Топ-3 списка замкнул Сочи с динамикой в 23,6 процента.

Ниже в списке расположились Нижний Тагил и Челябинск, где аренда однокомнатных квартир стала стоить больше на 17,3 процента и 14,6 процента соответственно. В Саратове стоимость выросла на 9,4 процента, в Пензе и Иваново — на 6,1 процента.

Ранее руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Илья Тихомиров заявил, что с января по июнь аренда жилья сильнее всего подорожала в Сочи — на 71 процент по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. В Москве, по оценкам специалиста, цены, наоборот, снизились.