Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:42, 12 июля 2023Среда обитания

Названы города России с подорожавшей арендой «однушек»

«Мир квартир»: за первое полугодие 2023 года аренда «однушек» подорожала на 4,3 процента

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За первое полугодие 2023 года среди городов России аренда однокомнатных квартир больше всего подорожала в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

В среднем по стране стоимость аренды «однушек» повысилась на 4,3 процента, до 18,25 тысячи рублей в месяц. В Магнитогорске динамика достигла 30,3 процента. Городом с подорожавшей арендой также назвали Махачкалу, где цены поднялись на 29 процентов. Топ-3 списка замкнул Сочи с динамикой в 23,6 процента.

Ниже в списке расположились Нижний Тагил и Челябинск, где аренда однокомнатных квартир стала стоить больше на 17,3 процента и 14,6 процента соответственно. В Саратове стоимость выросла на 9,4 процента, в Пензе и Иваново — на 6,1 процента.

Ранее руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Илья Тихомиров заявил, что с января по июнь аренда жилья сильнее всего подорожала в Сочи — на 71 процент по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. В Москве, по оценкам специалиста, цены, наоборот, снизились.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Российские силовики обезвредили бомбу на газопроводе за минуты до взрыва

    Куба обвинила США в провокационной эскалации из-за подлодки в Гуантанамо

    Физиотерапевт назвала способ избежать острой боли в спине при сидячей работе

    В России собрались внепланово повысить акцизы на сигареты и алкоголь

    Врачи обнаружили в глазу жалующегося на боль мальчика 11 живых личинок

    Собянин рассказал о благоустройстве острова в центре Москвы

    Президент Польши понадеялся на вступление Украины в НАТО через несколько лет

    Лолита прокомментировала возможное сотрудничество с Инстасамкой

    Задержание ФСБ пособников террористов попало на видео

    Филиппа Киркорова обвинили в богохульстве из-за наряда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости