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20:29, 12 июля 2023Россия

В Подмосковье загорелось здание около шато-отеля

В подмосковном селе Немчиновка около шато-отеля произошел пожар

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В селе Немчиновка в Одинцовском городском округе Московской области загорелось строящееся здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«12.07.2023 в 19.29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строящемся здании в городском округе Одинцовский, деревня Немчиновка, улица 2-я Запрудная, дом 36», — говорится в сообщении ведомства. На место для тушения возгорания привлекли 3 единицы техники и 11 человек.

По данным ТАСС, строящееся здание находится на территории шато-отеля «Немчиновка парк». Строение стоит вплотную к гостиничному комплексу, площадь пожара достигла 100 квадратных метров.

Ранее в подмосковной деревне Кривцова под Солнечногорском вспыхнул мощный пожар. Уточняется, что загорелись хозяйственные постройки на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

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    Никита Абрамов
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