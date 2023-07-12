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14:03, 12 июля 2023Россия

В России рассказали об ответе на применение Украиной кассетных боеприпасов

Депутат Госдумы Швыткин: Россия может быть вынуждена применить кассетные боеприпасы
СюжетНаселение России:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия может быть вынуждена использовать кассетные боеприпасы против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае, если противник решится на аналогичный шаг. При этом удары будут наноситься только по военной инфраструктуре, не затрагивая мирное население. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«На мой взгляд, России придется применять практические контрмеры, если Украина начнет применять кассетные боеприпасы, — сказал политик. — В частности, это использование наших кассетных боеприпасов, которые могут нести беспилотники, артиллерийские снаряды. У нас их достаточно, чтобы адекватно ответить».

Швыткин уточнил, что в случае использования данного вида вооружений Россией, они будут применяться для нанесения ударов по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая населенные пункты.

«Противник должен знать, что он получит адекватный ответ», — подчеркнул депутат.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что применение ВСУ кассетных боеприпасов вынудит Россию принимать контрмеры. Он также уточнил, что решение о выборе контрмер относится к прерогативе Минобороны.

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