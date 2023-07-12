Российский дрон «Овод» впервые применили на дальней дистанции в зоне СВО

Российский FPV-дрон Овод впервые применили на дальней дистанции в ДНР

Российский FPV-беспилотник «Овод» впервые применили через ретранслятор на дальней дистанции в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Донецкой народной республики (ДНР). В результате поражен украинский наблюдательный пункт на авдеевском направлении в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектной группы-производителя указанных дронов Андрея Иванова.