Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:24, 12 июля 2023Россия

Российский дрон «Овод» впервые применили на дальней дистанции в зоне СВО

Российский FPV-дрон Овод впервые применили на дальней дистанции в ДНР

Российский FPV-беспилотник «Овод» впервые применили через ретранслятор на дальней дистанции в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Донецкой народной республики (ДНР). В результате поражен украинский наблюдательный пункт на авдеевском направлении в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектной группы-производителя указанных дронов Андрея Иванова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался обменивать территории Украины на членство в НАТО

    Мисс Москва опровергла спекуляции хейтеров и рассказала о пластических операциях

    Миллиардер-биохакер перелил себе кровь сына ради омоложения и остался недоволен

    Российский дрон «Овод» впервые применили на дальней дистанции в зоне СВО

    Байден запутался при попытке озвучить число членов НАТО

    Площадь пожара в подмосковном отеле увеличилась

    Костомаров завел Telegram-канал

    Захарова оценила решение США о поставке кассетных боеприпасов Украине

    Изменение риторики Зеленского на саммите НАТО объяснили

    Названы пять причин несчастливых отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости