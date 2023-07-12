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10:54, 12 июля 2023Забота о себе

Физиотерапевт назвала способ избежать острой боли в спине при сидячей работе

Физиотерапевт Марго: чтобы избежать острой боли в спине, нужно вставать каждые полчаса-час

Фото: nrd / Unsplash

Чтобы избежать острой боли в спине при сидячей работе, можно делать простые упражнения, рассказала физиотерапевт Сэмми Марго. Способы профилактики такой боли она назвала в беседе с Daily Mail.

По словам Марго, главный секрет отсутствия боли в спине при работе сидя — правильная поза: когда уши, плечи, бедра и лодыжки находятся на одной линии, ягодицы прижаты к спинке стула, а ступни плоско стоят на полу.

При появившихся болях в спине, уточнила она, следует вставать каждые полчаса-час. В это время можно заняться упражнениями на растяжку. Для этого нужно расставить ноги на ширину плеч, развернуть ладони к потолку и медленно поднимать руки, растягивая их, насколько возможно. «После нужно опустить руки по бокам и повторить упражнение три раза. Хорошая растяжка несколько раз в день — надежный способ расслабить напряженные мышцы и повысить гибкость», — добавила она.

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    Александра Лисица
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