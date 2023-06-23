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18:40, 23 июня 2023Забота о себе

Мужчина рассказал о жизни с приходящими по расписанию головными болями

Daily Mirror: страдающий от головных болей по расписанию мужчина рассказал об ощущениях

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

33-летний Люк МакДональд много лет страдает от ежедневных приступов сильнейшей мигрени, которые начинаются и заканчиваются ежедневно в одно и то же время. О жизни с кластерными болями мужчина рассказал изданию Daily Mirror.

МакДональд сравнил головную боль во время приступа с ощущением, как будто в его черепную коробку засунули раскаленную кочергу и достали ею до глаза. По его словам, приступы начинаются, как по расписанию в 23:44 и продолжаются ровно час до 00:44. Следующий приступ приходит в 2:30. «Все начинается с ауры — предвестника приступа. Это как тень боли, которая ползет из головы к правому уху. Она всегда с правой стороны головы. Во время приступа появляется такая сильная боль, какую только можно представить», — описал ощущения МакДональд.

Мужчина рассказал, что первый приступ произошел, когда ему было шесть лет. Из-за боли он начал биться головой о дверь машины. Обеспокоенные родственники отвезли его в больницу, где врачи, осмотрев ребенка, решили, что у него мигрень. По словам МакДональда, боль долго не возвращалась и вновь появилась в подростковом возрасте. Несколько лет назад, когда Люк переехал из Великобритании в Азию, во время очередного обследования, ему поставили диагноз — кластерная головная боль.

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Сейчас МакДональд живет с женой в Камбодже. По его словам, она каждую ночь сидит с ним во время припадков, хотя ничем не может помочь. Помимо жены МакДональд находит поддержку в социальных сетях, где общается с людьми, страдающими кластерной головной болью. «По сути мы пытаемся убедить друг друга не сводить счеты с жизнью», — рассказал о сообществе Люк.

МакДональд отметил, что люди с его диагнозом из-за боли часто задумываются о добровольном уходе из жизни. Он надеется, что ученые и исследователи обратят больше внимания на эту болезнь и смогут найти лекарство для облегчения страданий.

Ранее невролог Александр Евдокимов предупредил об опасном виде головной боли. По его словам, иногда мигрень свидетельствует о тяжелом заболевании.

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    Екатерина Улитина
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