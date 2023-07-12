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08:03, 12 июля 2023Россия

Губернатор раскрыл данные о состоянии отравившихся в детсадах Орска детей

Оренбуржский губернатор Паслер заявил, что все отравившиеся дети в стабильном состоянии

Фото: Unsplash.com

Дети, которые отравились в детских садах Орска, находятся в стабильном состоянии. Такие данные раскрыл губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале.

«Из 36 детей, обратившихся в медучреждения, 9 находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает, они находятся под постоянным наблюдением медиков», — заявил Паслер.

Он добавил, что у остальных детей симптомов отравления уже нет, их состояние на дому в скором времени проверят медики. Губернатор также назвал причиной отравления воспитанников детских садов молочный продукт одного из заводов региона.

Об отравлении в детских садах российского города стало известно 12 июля. Сообщалось, что родители начали массово звонить в скорую помощь и сообщать о плохом самочувствии детей днем ранее. 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3-6 лет с одинаковыми симптомами. Госпитализированы восемь, их состояние оценили как средней степени тяжести. Признаки пищевого отравления диагностировали у 36 детей в возрасте от трех до шести лет.

Дети, предварительно, отравились йогуртом. Его производил Новотроицкий молокозавод — молочную продукцию всего предприятия изъяли, деятельность завода приостановили на время проверки

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    Анастасия Шейкина
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