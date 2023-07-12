Франция подготовит к концу года около семи тысячи украинских солдат

Глава МО Лекорню заявил, что Франция подготовит к концу года около семи тысяч солдат ВСУ

Париж подготовит к концу года около семи тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в Twitter министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Около 5,2 тысяч украинских солдат уже прошли обучение во Франции, в том числе 1,6 — в Польше. До конца года обучение пройдут около семи тысяч человек», — сказано в публикации.

Ранее правительство Великобритании подсчитало число солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на обучении в стране за полгода. «За последние шесть месяцев Великобритания расширила военную программу для украинских призывников. В соответствии с этой программой было обучено более 19 тысяч солдат на сегодняшний день, обучение украинских пилотов в Великобритании начнется этим летом», — заявили в правительстве.

Отмечается, что королевство в рамках НАТО создаст медцентр для реабилитации украинских военных, а также направит Киеву 50 миллионов фунтов стерлингов на ремонт военной техники.