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16:21, 12 июля 2023Моя страна

В Амурске впервые прошел конкурс пирогов

В Амурске впервые прошел конкурс пирогов

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

В Амурске впервые прошел семейный конкурс на лучший пирог. Об этом сообщает журнал «ПроАмурск».

Мероприятие проходило 8 июля в День семьи, любви и верности на смотровой площадке Дворца культуры. Организаторы конкурса дали участникам полную свободу действий, условие было лишь одно — пирог должен был приготовлен своими руками, а начинку, тесто и украшения каждый определял сам.

На конкурс представили пять пирогов: четыре сладких и один с грибами. Победителя выбирали жители города, которые пришли на Культурную пятницу. Выиграли две выпускницы школ, представившие сладкий пирог с нектарином. Девочки делали все вместе.

Немного не хватило голосов до первого места ягодному пирогу, но он получил много восторженных отзывов. Его создательница рассказала, что впервые готовила такое блюдо, хоть и печет постоянно. Она считает, что пирог получился идеальным для лета — с кислинкой и не приторный.

Победители и участники конкурса получили от организаторов полезные призы и дипломы.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Куликово поле» в Туле научит посетителей печь сдобные булочки финтифлюшки. Их часто пекли в середине лета, в пик расцвета природы. Секрет их приготовления будет раскрыт в пространстве «Археология» на мастер-классе, который будет проходить с 1 по 31 июля.

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    Сергей Истомин
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