Myśl Polska заявила об истерии в Польше из-за мнимой угрозы российского шпионажа

Издание Myśl Polska заявило об истерии в Польше из-за мнимой угрозы российского шпионажа. В публикации отмечается, что Агентство внутренней безопасности (ABW) страны из-за этого действует сюрреалистично, однако последствия этого серьезны и реальны.

«Истерия "русские под каждой кроватью" — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды», — заявил обозреватель Конрад Рекас.

Журналист отметил, что подобные действия польских властей являются попыткой освободить территорию государства от общеприменимого права.

По его словам, формула «неосознанного шпионажа», внесенная в уголовный кодекс Польши, является актом репрессий против независимой оппозиции.

Рекас напомнил, что ранее в стране произошли задержания по подозрению в шпионаже в пользу России. Так, обвинения были предъявлены людям, которые фотографировали железнодорожные составы, многочисленным критикам поддержки Украины, хоккеисту Максиму Сергееву и другим.

30 июня в Польше по обвинению в шпионаже и участии в некой шпионской сети, якобы действующей в интересах Москвы, задержали российского хоккеиста Максима Сергеева, выступавшего за польский клуб «Заглембе». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд принял решение о его аресте на три месяца.