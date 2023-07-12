Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:30, 12 июля 2023Силовые структуры

Укравшему со службы килограмм наркотиков экс-полицейскому добавили срок

Суд ужесточил наказание экс-полицейскому из Сибири, осужденному за кражу 1 кг наркотиков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Красноярске суд ужесточил наказание экс-полицейскому, осужденному на девять лет заключения за кражу со службы одного килограмма наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Бывшему силовику добавили к назначенному сроку еще полтора года, когда оказалось, что он причастен к присвоению 15 тысяч рублей, которые являлись вещественным доказательством и должны были храниться в отделе полиции.

Подсудимый отвечал за прием, выдачу, хранение и уничтожение вещественных доказательств в отделе МВД России по Богучанскому району. В сентябре 2019 года ему передали на хранение деньги, из которых 10 тысяч рублей должны были вернуться осужденному, а пять тысяч — в кассу отдела полиции. Однако всю сумму забрал полицейский.

Ранее мужчину признали виновным в краже килограмма наркотиков. Как установил суд, запрещенные вещества силовик брал с работы в период с 2013 по 2020 год из пакетов с вещдоками. Похищенное он употреблял сам.

За данное преступление его осудили на девять лет колонии строгого режима и лишили специального звания старшины внутренней службы.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Российские силовики обезвредили бомбу на газопроводе за минуты до взрыва

    Куба обвинила США в провокационной эскалации из-за подлодки в Гуантанамо

    Физиотерапевт назвала способ избежать острой боли в спине при сидячей работе

    В России собрались внепланово повысить акцизы на сигареты и алкоголь

    Врачи обнаружили в глазу жалующегося на боль мальчика 11 живых личинок

    Собянин рассказал о благоустройстве острова в центре Москвы

    Президент Польши понадеялся на вступление Украины в НАТО через несколько лет

    Лолита прокомментировала возможное сотрудничество с Инстасамкой

    Задержание ФСБ пособников террористов попало на видео

    Филиппа Киркорова обвинили в богохульстве из-за наряда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости