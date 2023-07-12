В Москве задержали мигранта-сутенера и закрыли притон с проститутками

В Москве полицейские задержали мигранта-сутенера и закрыли притон с тремя проститутками

В Москве полицейские выявили в жилом доме на Профсоюзной улице притон, трех девушек и мужчину задержали по подозрению в оказании интимных услуг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В отношении мигранток 20, 33 и 34 лет составили протоколы по статье 6.11 («Занятие проституцией») КоАП РФ, а против 26-летнего приезжего мужчины возбудили уголовное дело по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

По версии полицейских, мужчина выступал в роли сутенера и занимался сбором денег с клиентов подопечных. Во время обысков в квартире фигуранта нашли тетради с записями, телефоны и SIM-карты. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция начала розыск педофилов, основавших «школу секса» для девочек 10 и 11 лет.