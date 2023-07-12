Россияне стали переводить накопления из валюты в рубли

«Выберу.ру»: 13% россиян отказались от хранения наличных долларов и евро в пользу рубля

С прошлого года россияне изменили стратегии накопления — в частности, многие стали переводить накопления из валюты в рубли, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Всего от хранения наличных долларов и евро в пользу рубля отказались 13 процентов опрошенных, при этом перевели рублевые сбережения в валютные только 3 процента. Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак объяснил, что волатильность рубля превращает доллары и евро в высокорисковый инструмент, на котором можно как заработать, так и потерять накопления.

Эксперт также отметил, что юань не смог стать полноценной альтернативой «твердым» валютам на российском рынке. Существенного спроса на вклады в юанях нет, и рубль остается наиболее доступным средством накопления денег.

Многие из тех, кто не создает сбережений в валюте, предпочитают вкладывать накопленное в ремонт или покупку бытовой техники и электроники — такой ответ дали 17 процентов респондентов. При этом 67 процентов опрошенных признались, что не имеют средств для накоплений.

Ранее сервис «Зарплата.ру» выяснил, что в случае потери дохода прожить на существующие накопления больше месяца не сможет 41 процент россиян. Из них 30 процентов отметили, что их финансовой подушки хватит только на месяц, а у 11 процентов вовсе нет сбережений на экстренный случай. Два-три месяца способны продержаться без дохода 29 процентов опрошенных россиян. Полгода-год на отложенные деньги проживут 12 процентов граждан, более года — 8 процентов.