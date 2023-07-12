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19:40, 12 июля 2023Экономика

Один из крупнейших в мире инвестфондов понес многомиллиардные убытки

Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии понес убытки на $11 млрд в 2022 году
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Фото: Rick Wilking / Reuters

По итогам 2022 года суммарные убытки Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) составили 11 миллиардов долларов. При этом прямые убытки (превышение расходов над доходами, уменьшение материальных и денежных ресурсов) оказались на уровне 9,8 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Главными причинами подобной динамики стали рост мировой инфляции, финансовый и энергетический кризисы, а также общий спад глобального фондового рынка на фоне негативных последствий военного конфликта на Украине. Для сравнения, 2021 год саудовский госфонд завершил с прибылью в размере 81,8 миллиарда риялов, или примерно 21,8 миллиарда долларов с учетом нынешнего курса валют.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии является одним из крупнейших мировых инвесторов. В настоящее время его руководство активно вкладывает денежные средства в самые разные сферы — от производства видеоигр и электромобилей до финансирования строительства новых экологичных городов в пустыне.

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По итогам 2022 года PIF занял шестое место среди крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами в размере 607,42 миллиарда долларов. При этом наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд поставил цель увеличить этот показатель к 2030 году до 10 триллионов риялов, или почти до 2,7 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что главными мировыми пострадавшими от банковского кризиса в западных странах оказались государства Персидского залива. Один только крупнейший банк Саудовской Аравии — Saudi National Bank (SNB) — вложил 1,5 миллиарда долларов в ценные активы убыточной швейцарской организации Credit Suisse (CS), которую в середине июня поглотил ее главный конкурент — UBS. До момента слияния SNB был самым большим акционером с долей в 9,9 процента оценочной стоимостью около 329 миллионов долларов.

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    Анатолий Акулов
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