Названы наиболее пострадавшие от банковского кризиса страны

WSJ: от банковского кризиса на Западе сильнее всего пострадали страны Персидского залива

Из-за обострившегося банковского кризиса в США и Европе сильнее всего пострадали кредитные организации и фонды стран Персидского залива, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Наибольший удар пришелся именно на эти государства, поскольку они инвестировали значительные суммы в убыточный швейцарский Credit Suisse.

Так, в прошлом году, на фоне резко выросших цен на нефть, на которой страны региона смогли рекордно заработать, в Credit Suisse вложил 1,5 миллиарда долларов Saudi National Bank (SNB). Крупнейший банк Саудовской Аравии инвестировал средства по поручению наследного принца страны Мохаммеда бен Сальмана. В результате SNB стал крупнейшим акционером банка с долей в 9,9 процента — она оценивается примерно в 329 миллионов долларов.

Несмотря на понесенные убытки из-за поглощения Credit Suisse его конкурентом UBS, банк отмечает, что это не окажет влияния на его деятельность. Однако еще в октябре председатель SNB Аммар аль-Худаири отмечал, что проблемы Credit Suisse могут серьезно сказаться на экономике Саудовской Аравии. На данный момент развитие экономики страны зависит от экспорта нефти, и в условиях глобального перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Эр-Рияд стремится диверсифицировать источники доходов, увеличивая глобальный портфель инвестиций.

Помимо крупнейшего банка Саудовской Аравии и одной из богатейших семей страны от краха на западных рынках пострадал суверенный фонд Катара. В общей сложности Катар вложил в Credit Suisse 3 миллиарда долларов, став вторым по величине акционером банка.

Сделка о покупке Credit Suisse более крупным банком UBS принесла Saudi National Bank убыток в размере 1 миллиарда долларов инвестиций. На этом фоне акции крупнейшего банка Саудовской Аравии за день потеряли почти треть стоимости, сократив его рыночную стоимость более чем на 25 миллиардов долларов.

Держатели рискованных облигаций швейцарского банка понесли убыток в 16 миллиардов франков (17,3 миллиарда долларов) — это стало первым в истории случаем такой крупной потери от вложений в ценные бумаги. Поглощение Credit Suisse привело к «полному списанию» дополнительных облигаций банка первого уровня ради увеличения основного капитала.