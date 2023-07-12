Россияне описали идеальный отечественный автомобиль

«СберАвто»: россияне считают идеальным отечественным авто черный седан ценой в ₽1 млн

Россияне назвали идеальным вариантом отечественного авто надежный седан черного цвета с бензиновым двигателем и ценой в миллион рублей, следует из результатов совместного исследования «СберАвто» и «ЮMoney» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Говоря о типе кузова, почти четверть респондентов (23 процента) считают оптимальным вариантом седан, еще 21 процент — кроссовер. За внедорожник и универсал проголосовали по 19 процентов опрошенных. 12 процентов выбрали хэтчбек, а еще 6 процентов — купе.

Большинство респондентов (32 процента) готовы заплатить за отечественную машину миллион рублей, а 26 процентов — от одного до двух миллионов рублей. При этом аналогичная доля — 23 процента — не готовы отдать за машину более 500 тысяч рублей.

Авто российского производства с двигателем внутреннего сгорания купил бы почти каждый второй россиянин (49 процентов). Еще около четверти (24 процента) респондентов предпочитают гибридный двигатель. Примерно одинаковые доли россиян выбирают электрический и дизельный — 14 и 13 процентов соответственно.

Большая часть опрошенных сходятся во мнении, что цвет автомобиля не имеет первостепенного значения, но если выбирать оттенки для российских реалий, то лучше всего подходят темные. Черный цвет назвали хорошим вариантом расцветки 30 процентов респондентов, синий — 10 процентов, баклажановый — 7 процентов. Еще 18 процентов предпочли бы серебристый оттенок, а 16 процентов — белый цвет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в госзакупках следует ориентироваться на продукцию российского автопрома, в том числе на нее нужно пересадить депутатов и чиновников. По его словам, российские автомобили стали более качественными, а критика, которая имела место в прошлые годы, несостоятельна, ведь новые Lada и «Москвич» находятся в том же ряду автомобилей, что имеется на рынке.