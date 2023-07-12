Германия уточнила место ремонта поврежденных украинских танков

Минобороны ФРГ: переданные Украине танки Leopard будут ремонтироваться в Германии и Литве

Поврежденные танки Leopard, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), будут ремонтироваться не в Польше, а на территории Германии, и, возможно, в Литве. Об этом сообщил представитель Минобороны ФРГ, передает Reuters.

«Из-за спора по поводу ремонта переданных Украине основных боевых танков Leopard 2 в Польше федеральное Министерство обороны меняет прежние планы. Боевые машины типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6 должны теперь ремонтироваться в Германии и, вероятно, в Литве», — заявил он.

Представитель министерства также уточнил, что переговоры о создании польского центра по ремонту танков между Берлином и Польшей продолжаются.

Ранее газета Handelsblatt сообщала, что Берлин вышел из проекта из-за повышенных ценовых ожиданий польской стороны за ремонт и диагностику танков. Однако позднее в Минобороны ФРГ опровергли эти сообщения.