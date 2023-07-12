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13:39, 12 июля 2023Мир

Германия опровергла выход из проекта по ремонту танков в Польше

Минобороны ФРГ: Берлин продолжает переговоры с Варшавой по ремонту танков Leopard в Польше

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Берлин продолжает переговоры с Варшавой о создании центра по ремонту переданных Украине танков Leopard на территории Польши, сообщения о выходе из немецко-польского проекта являются недостоверными. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ, сообщает Reuters.

Ранее газета Handelsblatt сообщала, что Берлин вышел из проекта из-за повышенных ценовых ожиданий польской стороны за починку и диагностику танков.

2 июля стало известно, что между Берлином и Варшавой разразился скандал из-за обслуживания переданных Украине танков Leopard в Польше — несколько машин уже доставлены в Польшу для ремонта, хотя контракт между польским оборонным концерном и немецкими танкостроителями еще не заключен. Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) хочет брать 100 тысяч евро за «первичную диагностику» танков, тогда как в Германии это обычно стоит 12 тысяч евро.

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    Виктория Кондратьева
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