Германия опровергла выход из проекта по ремонту танков в Польше

Минобороны ФРГ: Берлин продолжает переговоры с Варшавой по ремонту танков Leopard в Польше

Берлин продолжает переговоры с Варшавой о создании центра по ремонту переданных Украине танков Leopard на территории Польши, сообщения о выходе из немецко-польского проекта являются недостоверными. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ, сообщает Reuters.

Ранее газета Handelsblatt сообщала, что Берлин вышел из проекта из-за повышенных ценовых ожиданий польской стороны за починку и диагностику танков.

2 июля стало известно, что между Берлином и Варшавой разразился скандал из-за обслуживания переданных Украине танков Leopard в Польше — несколько машин уже доставлены в Польшу для ремонта, хотя контракт между польским оборонным концерном и немецкими танкостроителями еще не заключен. Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) хочет брать 100 тысяч евро за «первичную диагностику» танков, тогда как в Германии это обычно стоит 12 тысяч евро.