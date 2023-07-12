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17:52, 12 июля 2023Мир

Премьер Великобритании заявил об усилении НАТО после вступления Украины в альянс

Премьер Великобритании Сунак: НАТО станет сильнее после вступления Украины в альянс

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

НАТО станет сильнее после вступления Украины в альянс, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Его цитирует ТАСС.

«Со временем мы станем сильнее вместе с Украиной в качестве еще одного союзника по НАТО», — сказал британский премьер на итоговой пресс-конференции двухдневного саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в республике понимают невозможность присоединиться к альянсу до конца боевых действий. Тем не менее он поблагодарил партнеров за военные поставки.

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    Глеб Бажуткин
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