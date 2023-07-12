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17:58, 12 июля 2023Забота о себе

У мужчины позеленел язык из-за курения и антибиотиков

The New England Journal of Medicine: из-за курения у 64-летнего мужчины позеленел язык

Фото: Reza Mehrad / Unsplash

У 64-летнего жителя американского штата Огайо язык позеленел и покрылся «волосами» из-за курения и приема антибиотиков. Редкий случай был описан врачами Эриком Карром и Брайаном Эллиотом в материале для The New England Journal of Medicine.

В статье сообщается, что пожилой мужчина впервые заметил изменения языка через неделю после начала приема антибиотиков. Спустя примерно две недели он обратился в больницу, где ему диагностировали гипертрофию сосочков языка, также известную, как «волосатый язык».

Врачи объяснили, что это состояние возникает из-за накопления во вкусовых рецепторах кератина — белка из которого состоят волосы. В результате сосочки становятся длиннее, чем обычно, и язык выглядит «волосатым». Кроме того, в них скапливаются омертвевшие клетки кожи, бактерии, дрожжи и другие вещества, которые окрашивают язык в желтый, зеленый, коричневый или черный цвет.

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Отмечается, что это заболевание чаще всего развивается у пожилых мужчин. Факторами риска являются курение, прием некоторых антибиотиков, плохая гигиена полости рта и обезвоживание. Для профилактики «волосатого языка» и размножения бактерий специалисты посоветовали чистить язык и бросить курить.

Ранее сообщалось, что 26-летняя британка села на унитаз и сломала ногу из-за редкой болезни. Причиной травмы стала гигантоклеточная опухоль кости — редкий вид новообразования костных тканей.

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    Екатерина Улитина
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