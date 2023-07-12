Генсек НАТО Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Столтенберг рассказал, что предложил союзникам принять план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Речь о пакете многолетней поддержки, укреплении политических связей через создание Совета Украина — НАТО, а также отмены для Киева необходимости выполнения Плана действий по членству.