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14:10, 12 июля 2023Мир

Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО

Генсек НАТО Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Столтенберг рассказал, что предложил союзникам принять план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Речь о пакете многолетней поддержки, укреплении политических связей через создание Совета Украина — НАТО, а также отмены для Киева необходимости выполнения Плана действий по членству.

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    Виктория Кондратьева
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