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09:39, 12 июля 2023Бывший СССР

Азербайджанские войска обстреляли территорию Армении и ранили одного солдата

Минобороны Армении сообщило о ранении бойца из-за обстрела Азербайджаном Сюникской области

Фото: Reuters

Азербайджанские войска обстреляли позиции армянских военнослужащих на территории Сюникской области, из-за чего пострадал как минимум один солдат. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Минобороны республики.

По данным командования, инцидент произошел рано утром в среду, 12 июля. Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь на участке Тех.

Раненый боец находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Баку обвинения Еревана пока не комментировал.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян анонсировал очередную встречу с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Она должна состояться в бельгийском Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Он также отметил, что текст мирного соглашения между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию, а прогресс в переговорах пока был несущественным.

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