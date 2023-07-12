Турист случайно снял на Airbnb ванную с кроватью и насмешил пользователей сети

Пользователь Airbnb оказался в ванной комнате с кроватью рядом с унитазом и возмутился

Турист случайно снял на сервисе для краткосрочной аренды Airbnb квартиру в виде ванной комнаты с кроватью и возмутился. Его гневный отзыв в Twitter насмешил пользователей сети, обратило внимание Daily Mail.

Отмечается, что Дэвид Хольц (David Holtz) выбрал жилье для поездки в Лондон, но не прочитал отзывы о нем. По приезде он оказался в крошечной квартире, в которой кровать стояла рядом с унитазом, напротив которого расположена душевая кабина. Между постелью и туалетом была прозрачная панель.

Хольц связался с Airbnb, однако не получил помощи. Тем временем подписчики начали шутить о ситуации, приключившейся с туристом. «У вас есть все, что вам нужно, на расстоянии вытянутой руки», «Не забудьте закрыть крышку унитаза ради функций тумбочки», «По сути, это любая лондонская квартира», — писали пользователи.

Ранее австралийская туристка сняла дом на сервисе для краткосрочной аренды Airbnb и посреди ночи проснулась в фекалиях опоссума. Отправившаяся в отпуск путешественница рассказала, что была напугана, обнаружив на второй половине своей кровати фекалии и мочу.