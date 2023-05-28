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14:17, 28 мая 2023Путешествия

Туристка арендовала дом на Airbnb и проснулась в фекалиях опоссума

Daily Star: туристка арендовала дом на Airbnb и обнаружила в кровати фекалии опоссума

Фото: Kurt Anderson / Unsplash

Австралийская туристка сняла дом на сервисе для краткосрочной аренды Airbnb и посреди ночи проснулась в фекалиях опоссума. Об этом сообщает Daily Star.

Отправившаяся в отпуск путешественница рассказала, что была напугана, обнаружив на второй половине своей кровати фекалии и мочу. Экскременты также были и на полу возле постели, поделилась девушка в своих соцсетях. «Что-то спало со мной, и я не знаю, что это было. Какое-то животное, оно провело в постели всю ночь», — ужаснулась туристка.

Позже австралийка предположила, что это был опоссум, который мог прятаться в камине. Успокоившись, путешественница пошутила, что животное «оказалось джентельменом» и не беспокоило ее в течение всей ночи.

Ранее британский турист вернулся из Мексики и нашел в чемодане 12-сантиметрового тарантула. Мужчина снял членистоногое на видео. Автор ролика показал вблизи красноволосого паука-птицееда, обычно обитающего в мексиканских лесах.

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    Зарина Дзагоева
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