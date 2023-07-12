Тревел-блогер назвал идеальное по сервису и деньгам место для отдыха в России

Россиянин побывал с женой в пансионате в Сочи и удивился качеству обслуживания

Тревел-блогер побывал с женой в Сочи и назвал идеальное по сервису и деньгам место для отдыха в России. Своими впечатлениями от поездки мужчина поделился в блоге «Мой автодом», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что съездил в пансионат «Бургас» в Кудепсте и удивился качеству обслуживания и чистоте комнат. По его словам, даже в труднодоступных местах не было пыли, а номер показался аккуратным и уютным. Кроме того, рядом находился комфортный пляж с хорошей охраной.

«Кормят тоже вкусно, несмотря на то, что оздоровительное питание, скажем так, далеко от деликатесов. Все-таки, как правило, надо выбирать: либо полезно, либо вкусно», — отметил россиянин.

По словам туриста, персонал пансионата относился к гостям обходительно. «Помогут, подскажут, выполнят, никаких проблем не возникало», — описал он.

Ранее в мае россияне отправились в отпуск в Сочи и описали поездку словами «дорого отдыхают только ленивые». По словам соотечественников, потративших на недельную поездку на курорт 34 тысячи рублей с перелетом, «бюджетно нужно уметь отдыхать». Они подчеркнули, что не раз посещали Сочи и всегда находили адекватные цены, хорошие отели и гостевые дома.