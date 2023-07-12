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02:39, 12 июля 2023Мир

В Китае сделали НАТО два предупреждения

GT: НАТО нужно предотвратить расширение альянса и начать уважать суверенитет других стран

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Журналисты из Китая заявили, что НАТО следует сделать два предупреждения. Об этом они написали в материале для Global Times.

Авторы подчеркнули, что должны сделать НАТО два предупреждения, когда она ведет себя высокомерно. Так, они призвали организацию предотвратить расширение альянса и начать уважать суверенитет других стран. «В противном случае это приведет к плачевным последствиям», — предупредили журналисты.

Конфликт России и Украины стал уроком для НАТО. Если блок не сумеет себя сдержать, то мир столкнется с более серьезными последствиями.

В коммюнике, опубликованном 11 июля, страны НАТО признали место Украины в блоке в будущем. Ее готовы пригласить в альянс после того, как с решением согласятся все его члены, а условия для присоединения будут выполнены. При этом временные рамки вхождения Украины в блок в документе не обозначены.

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    Марина Совина
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